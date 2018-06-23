На Донбассе ранены четверо бойцов ВСУ

В течение суток, с 7 утра и до 18 часов вечера, оккупанты 8 раз нарушали режим тишины на Донбассе, в 5 случаях - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В боях получили ранения четверо украинских воинов.



Об этом сообщает пресс-центр ООС.



На донецком направлении противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, украинские позиции у Степного и Песок были обстреляны из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На мариупольском направлении боевики значительно активизировали свои действия. Российско-оккупационные войска 4 раза применяли тяжелое артиллерийское вооружение. Артиллерия калибром 122 мм била по позициям ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и два раза у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.



По данным разведки, сегодня, 23 июня, был уничтожен военный автомобиль "Урал" российских оккупационных войск.

Отметим, в течение минувших суток ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась сложной и контролируемой.