Украинский политзаключенный Владимир Балух, которого содержат в Крыму, написал письмо президенту Петру Порошенко.



Фото письма, датированного 22 июня, опубликовал в субботу на своей странице в Facebook заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз.

Политзаключенный рассказал, как 12 июня, когда россияне празднуют "День России", в СИЗО Симферополя выкрикивали "Слава Украине!"



"Показательно, что 12 июня, день, на который Кремль недавно назначил "день расии", когда вечером в Симферополе гремел китайский салют, из окон СИЗО дружно звучало "Слава Украине" и нередкие арестанты пели украинский гимн", - пишет политзаключенный.





Он добавил, что не услышал ни одного одобрительного возгласа в честь "виновницы торжества". Он также предостерег от "зеркального ответа" на агрессию России.



"Практика террора, которую непременно используют правители 1/7 части суши планеты Земля, как оказывается, является самой живучей из всех политических "традиций", независимо от цвета флага над Кремлем. И более всего я хотел бы уберечь Украину от скатывания к "зеркальному" ответу на действия агрессора! Зла во благо не бывает", - написал он.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

22 июня Балух решил перейти на сухую голодовку.