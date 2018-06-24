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Главная » Страна » В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине объявили штормовое предупреждение
Фото: ksenkazaraza.blogspot.com

Местами прогнозируются сильные ливни

24.06.18 1021
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На левобережной части Украины в воскресенье, 24 июня, объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"Ночью и утром на Левобережье, днем на востоке страны грозы, местами сильные ливни, град и шквалы 17-22 м/с", - говорится в сообщении.

Отметим, что ухудшение погодных условий началось в пятницу, 22 июня. В большинстве областей Украины на выходные ожидаются дожди с грозой.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидается "холодный фронт" с западной Европы, который принесет дожди "почти на всю территорию Украины".

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