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"Убийство" Аркадия Бабченко

Бабченко не нравится жизнь после "убийства"

Бабченко не нравится жизнь после "убийства"
Фото: УНИАН

Журналист пожаловался на чрезмерную известность

24.06.18 65
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Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал о своей жизни после проведения спецоперации СБУ и инсценировки собственного убийства. 

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Мне сейчас нельзя ничего. Я не могу выйти на улицу, я не могу встретиться с кем хочу, я не могу поехать куда хочу, я не могу делать, что захочу. Я не могу не то, что пойти в кафе посидеть с друзьями - я не могу даже выйти в магазин. Еду мне привозят. Каждый выход в город - это спецоперация. Каждая встреча - где-то в закрытом помещении, оговоренном заранее, лучше в охраняемом месте. План пребывания в этом месте разрабатывается заранее. Встречи возможны только с небольшим количеством людей", - написал Бабченко.

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

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