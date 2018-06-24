После нападения на ромский лагерь во Львове полиция задержала семерых юношей 16-17 лет, которых организовал 20-летний.

В результате инцидента погиб 24-летний юноша. Об этом сообщается в пресс-службе Национальной полиции Украины.

Открыто уголовное дело по факту умышленного убийство, совершенное группой лиц.

Выяснилось, что при нападении 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина – получили телесные повреждения.

На месте трагедии изъяты вещественные доказательства: нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые подозреваемые использовали для нанесения повреждений жителям лагеря.

Полицейские продолжают доставлять в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случая во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на лагерь ромов – нельзя оправдать ничем. От рук нападавших погиб 24-летний юноша. Еще четыре человека, среди которых даже один ребенок, получили ранения. Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством", – пообещал Князев.

Расследование находится на контроле руководства Нацполиции и МВД.

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности.