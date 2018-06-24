Завтра Путину подадут официальное прошение о помиловании Сенцова

Завтра, в понедельник, 25 июня, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании незаконно осужденного украинского режиссера Олега Сенцова.
Об этом сообщает DW со ссылкой на заместителя генсекретаря СЕ Даниэля Гольтгена.
"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", – сообщил Гольтген.
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Он также отметил, что генсек как руководитель Совета Европы имеет право это сделать согласно Европейской конвенции по правам человека.
Ранее сообщалось, что 20 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд во время официального визита в Москву призвал помиловать осужденного в России по сфабрикованному делу украинского режиссера Олега Сенцова по гуманитарным причинам.
Напомним, Сенцов отказался просить Путина о помиловании.