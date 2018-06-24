Погромщикам лагеря ромов во Львове грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области.

"Под процессуальным руководством Львовской местной прокуратуры №3, работниками Нацполиции Львовской области установлена причастность одиннадцати жителей Львова и прилегающих сел к нападению на лагерь цыган вблизи Сокольники, что в Пустомытовском районе, ночью с 23 на 24 июня", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, они были вооружены ножами, металлическими трубами и цепями. Они совершили погром лагеря и избиение его жителей. В результате таких действий, 24-летний житель Закарпатской области получил многочисленные ножевые ранения, в результате которых скончался. Еще три человека, среди которых 10-летний мальчик, 19-летний юноша и 30-летняя женщина получили телесные повреждения.

Максимальный срок наказания подозреваемым - до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Напомним, мэр Львова Андрей Садовый призвал полицию "качественно провести расследование и наказать убийц".