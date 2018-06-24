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Фото Порошенко написал ответ на письмо Балуха

<span class="label red">Фото</span> Порошенко написал ответ на письмо Балуха
Фото: LIGA.net

В ответ на письмо узника президент написал пост в соцсети

24.06.18 36
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Украина будет бороться за освобождение всех заключенных, находящихся в тюрьмах России, на временно оккупированных территориях Донбасса и в аннексированном Крыму.

Об этом сказал президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook. К своему посту он приложил фото письма удерживаемого в Крыму украинца Владимира Балуха.

"Никто не победит народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках – несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания... Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо, и еще больше – за мужество. Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, во временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле", – написал Порошенко.

Напомним, Балух рассказал, как в симферопольском СИЗО поют гимн Украины. 

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