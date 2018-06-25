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Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины
Фото: Getty Images

Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины

Фокус узнал, что происходит в украинских городах, которые не вошли в рейтинг комфортности

Евгения Королёва - 25.06.18 1362
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Луганск

Население: точно неизвестно, около 400 тыс.

Ситуация в так называемой ЛНР похожа на картину в соседнем Донецке, но есть нюансы. К примеру, поездки луганчан в Украину — за пенсией или продуктами — являются для людей испытанием, в первую очередь из-за больших очередей в пункте пропуска "Станица Луганская". Попытки наладить работу других КПВВ не увенчались успехом. В итоге жители неподконтрольных территорий могут стоять на блокпосту по 6–8 часов.

Одной из основных проблем Луганска остаётся высокая стоимость продуктов, их завозят в основном с российской территории. Впрочем, есть грузы, которые полуофициально попадают сюда из Украины. Цены в кафе в полтора-два раза выше киевских. В то же время для жителей действуют социальные программы, позволяющие получать скромные пайки.

На местном рынке труда сложилась критическая ситуация в связи с закрытием большинства предприятий. Однако в течение последнего полугода некоторые из них возобновили работу. Сейчас функционируют хлебокомбинат "Нева", ликёро-водочный завод "Луга-Нова", завод трубопроводной арматуры "Маршал", снова запускается металлургический комбинат в Алчевске. "Власти ДНР/ЛНР" договариваются между собой о создании единого таможенного пространства и сотрудничестве двух железных дорог — Донецкой и Луганской. Несмотря на это, стабильной экономической ситуации в Луганске нет.

Донецк

Население: точно неизвестно, от 700 до 900 тыс.

В Донецке по-прежнему неспокойно. В конце мая в "ДНР" неожиданно для местных начался топливный кризис. Дончане разразились гневными постами в соцсетях — купить бензин в городе стало практически невозможно. Даже на тех АЗС, где и в активные фазы войны не возникало проблем с поставками, водители простаивали часами, надеясь заправиться. Горожане объясняют сложившуюся ситуацию переделом рынка.

Периодически жители Донецка вспоминают об экологических угрозах для региона. Причин для беспокойства несколько. Регулярно обстреливается Донецкая фильтровальная станция, где содержатся резервуары с высокотоксичным хлором. К тому же сильно загрязнены поверхностные и подземные воды, многие шахты подтоплены, а грунт проседает, что может привести к разрушению фундаментов.

В то же время горожане радуются началу восстановительных работ на стадионе "Донбасс-Арена", который не работает на протяжении последних четырёх лет. Однако даже если стадион отремонтируют, играть здесь смогут только местные команды, никто из видных футбольных клубов в Донецк не приедет.

На линии фронта, проходящей неподалёку от городской черты, по-прежнему периодически случаются обострения, хотя для большинства горожан это стало повседневной реальностью, так что речь о массовой миграции из Донецка уже не идёт.

Симферополь

Население: 341 тыс.

Событием года не только для симферопольцев, но и для всех крымчан стало открытие моста через Керченский пролив, который связал полуостров с Россией. Теперь местные жители ожидают, что приток российских туристов в Крым значительно вырастет. Ждут и снижения цен на продукты, которые в регионе искусственно завышали, объясняя это как раз логистическими проблемами. Впрочем, значительные изменения в ценообразовании вряд ли произойдут до начала движения по мосту грузового транспорта, который планируют запустить лишь к концу 2018 года.

Ещё одно важное событие для симферопольцев — новый аэропорт в крымской столице. Но если здание аэровокзала и интерьерные решения действительно произвели впечатление на горожан, то организация работы и сервис оставляют желать лучшего. К тому же пассажиры по-прежнему жалуются на назойливых таксистов. Нередко от крымчан можно услышать и о том, что за "такую красоту надо теперь платить" — так они комментируют зашкаливающую в этом году стоимость авиабилетов. Да и улететь из "международного" аэропорта пока можно лишь в российские города, но никак не за границу.

Больше всего симферопольцев беспокоит "благоустройство" крымской столицы. Кажется, что новый "мэр" Игорь Лукашев разгулялся здесь не на шутку — центр снова перестраивают, на месте старинных двухэтажных особняков строятся многоэтажные торговые центры, нарушающие архитектурную целостность Симферополя.

Севастополь

Население: 436 тыс.

Севастополь живёт в привычном для него формате любви к милитаризму — здесь проводятся офицерские балы, устанавливаются арт-объекты в честь Дня победы, а ежегодное празднование дня Черноморского флота оборачивается демонстрацией сил спецназа. Параллельно город пытается привлечь частные инвестиции. Пока крупных проектов нет, но ведутся разговоры о создании здесь IT-технопарка, где на выгодных условиях смогут работать местные программисты.

В то же время в городе разгорелся крупный конфликт между бизнесменами и местной властью. "Губернатор" Дмитрий Овсянников выступил с инициативой закрыть крупные торговые центры, однако их собственники неожиданно решились оказать сопротивление, организовав митинг, на котором потребовали отставки "правительства". В Севастополе идёт массовая реприватизация рынков, что вызывает негодование мелких предпринимателей, также готовых отстаивать свой бизнес с плакатами в руках. Гендиректор винодельческого завода "Инкерман" Сергей Лебедев охарактеризовал происходящее как "изнасилование Овсянниковым бизнеса в городе".

Севастопольцев беспокоит и постоянное откладывание реконструкции главной набережной города — Артбухты, находящейся далеко не в лучшем состоянии. Чиновники объясняют затягивание процесса невозможностью найти проектировщика капитального ремонта.

В целом население ожидает очередной смены руководства Севастополя.

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