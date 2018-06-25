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Ситуация на Донбассе

Один человек погиб и четверо ранены на Донбассе

Один человек погиб и четверо ранены на Донбассе
Фото: 112.ua

10 раз за сутки огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями оружия

25.06.18 25
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За минувшие сутки силы сепаратистов 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в понедельник, 25 июня.

"Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП… В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и четверо военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

На луганском направлении боевые действия велись в районе Крымское. Там враг применял артиллерию калибром 122-мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На мариупольском направлении ситуация осложнилась в районе Водяного, где сепаратисты вели огонь из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность противника наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

"В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении, Гнутово и Широкино – на мариупольском. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

Напомним, в течение суток 22 июня, с 7 утра и до 18 часов вечера, оккупанты 8 раз нарушали режим тишины на Донбассе, в 5 случаях - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В боях получили ранения четверо украинских воинов.

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