Один человек погиб и четверо ранены на Донбассе

10 раз за сутки огонь открывался из запрещенного минскими договоренностями оружия

За минувшие сутки силы сепаратистов 22 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Один военнослужащий погиб, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) в утренней сводке в понедельник, 25 июня.

"Во второй половине суток российские оккупационные войска увеличили использование оружия крупного калибра, которое запрещено минскими договоренностями. Зафиксирован также огонь из танка и БМП… В результате активных боевых действий один наш защитник погиб и четверо военнослужащих получили ранения", – говорится в сообщении.

На луганском направлении боевые действия велись в районе Крымское. Там враг применял артиллерию калибром 122-мм, 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие, а у Луганского и Новозвановки обстрелы велись из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

На донецком направлении под прицельным огнем находились защитники Марьинки, Авдеевки и Каменки.

На мариупольском направлении ситуация осложнилась в районе Водяного, где сепаратисты вели огонь из ствольной артиллерии и 82-мм минометов, автоматических гранатометов и стрелкового оружия. Позиции вокруг Лебединского подверглись обстрелам из танка и 122-мм артиллерийских систем. Также активность противника наблюдалась в районе населенных пунктов Богдановка, Гнутово и Широкино.

"В течение текущих суток враг трижды прицельным огнем из стрелкового оружия беспокоил наши подразделения в районе населенных пунктов Марьинка, что на донецком направлении, Гнутово и Широкино – на мариупольском. Потерь среди наших защитников нет", – добавили в пресс-центре штаба ООС.

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Напомним, в течение суток 22 июня, с 7 утра и до 18 часов вечера, оккупанты 8 раз нарушали режим тишины на Донбассе, в 5 случаях - из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В боях получили ранения четверо украинских воинов.