"Зеленые" тарифы для граждан повысили

Тарифы в Украине самые высокие в Европе

С 24 июня вступило в силу постановление Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг Украины (НКРЭКУ) о повышении на 0,75% "зеленых тарифов" для домохозяйств.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Как указано в обосновании изменений, коррекция тарифов связана с ростом курса евро.

Напомним, ранее группа народных депутатов, зарабатывающих на высоких тарифах "зеленой" электроэнергии, предложили сохранить как минимум до 2020 года существующие в Украине тарифы, которые являются самыми высокими в Европе.

Ранее Фокус сообщал, что ветряная электростанция размером с полторы Гренландии, установленная в океане, сможет полностью удовлетворить нужды человечества в электроэнергии.