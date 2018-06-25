В Крыму моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды, – адвокат

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные в Черном море в Крыму, отказались от еды. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.



"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", – написал Семедляев.

По его словам, к задержанным морякам не допускают адвокатов, на жалобы в администрации Крыма не реагируют.



"Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", – добавил Семедляев.

Напомним, 4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041"(порт приписки - Очаков).

Позже в России завели уголовное дело о браконьерстве против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041".