В Крыму моряки украинского судна "ЯМК-0041" отказались от еды, – адвокат

Моряки украинского судна "ЯМК-0041", задержанные в Черном море в Крыму, отказались от еды. Об этом сообщил адвокат Эдем Семедляев.
"По словам матери одного из моряков, они отказываются принимать пищу и находятся в отчаянии от неопределённости", – написал Семедляев.
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По его словам, к задержанным морякам не допускают адвокатов, на жалобы в администрации Крыма не реагируют.
"Мы продолжаем работу по освобождению украинских моряков из "плена", – добавил Семедляев.
Напомним, 4 мая Федеральная служба безопасности России задержала в акватории Черного моря украинское рыболовецкое судно "ЯМК-0041"(порт приписки - Очаков).
Позже в России завели уголовное дело о браконьерстве против капитана рыболовецкого судна "ЯМК-0041".