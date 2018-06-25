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Малый и средний бизнес в Украине становится все более креативным как в выборе бизнес-стратегий, так и в выходе на новые аудитории. Неудивительно, что многие предприниматели начинают интересоваться зарубежными рынками, а некоторые уже могут похвастаться успешными кейсами в этом направлении.

25 июня Киевская торгово-промышленная палата и журнал «Фокус» проведут образовательную встречу для представителей МСБ, во время которой украинские предприниматели поделятся своим опытом вывода бизнес-проектов на зарубежные рынки, а эксперты ТПП расскажут об инструментах поддержки, которыми могут воспользоваться бизнесмены.



В семинаре принимают участие:



Артем Гудков, founder PanAfricanTrading, эксперт по бизнесу в Африке.

Тема доклада: Африка. Возможно ли покорение региона без инвестиций?



Виктор Каплуновский, CEO ЕМВЕЕ (электроэнергия в Африке).

Тема доклада: Особенности работы на африканских рынках на примере рынка электроэнергии



Елена Журавлева, старший консультант Офиса по продвижению экспорта.

Тема доклада: Инструменты Офиса по продвижению экспорта для поддержки украинских экспортеров и экспортные возможности для МСБ



Андрей Севрюков, CEO Agrieye (аграрный бизнес в Малайзии).

Тема доклада: Как заработать на анализе данных в сельском хозяйстве Юго-восточной Азии



Олег Мартиченко, CEO RS-Quantum (рынок электромобилей Индии).

Тема доклада: Где интереснее вести бизнес: в Индии или Канаде?



Анна Миленина, эксперт по международным закупкам Офиса по продвижению экспорта.

Тема доклада: Международные публичные закупки GPA: новые возможности для украинских компаний.



Владимир Михалко, компания Spаce.Uа.

Тема доклада: Персональный таргетинг - как инструмент выхода на международные рынки.



Мероприятие продлится с 11:00 до 14:00.

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