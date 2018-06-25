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Малый и средний бизнес в Украине становится все более креативным как в выборе бизнес-стратегий, так и в выходе на новые аудитории. Неудивительно, что многие предприниматели начинают интересоваться зарубежными рынками, а некоторые уже могут похвастаться успешными кейсами в этом направлении.
25 июня Киевская торгово-промышленная палата и журнал «Фокус» проведут образовательную встречу для представителей МСБ, во время которой украинские предприниматели поделятся своим опытом вывода бизнес-проектов на зарубежные рынки, а эксперты ТПП расскажут об инструментах поддержки, которыми могут воспользоваться бизнесмены.
В семинаре принимают участие:
Артем Гудков, founder PanAfricanTrading, эксперт по бизнесу в Африке.
Тема доклада: Африка. Возможно ли покорение региона без инвестиций?
Виктор Каплуновский, CEO ЕМВЕЕ (электроэнергия в Африке).
Тема доклада: Особенности работы на африканских рынках на примере рынка электроэнергии
Елена Журавлева, старший консультант Офиса по продвижению экспорта.
Тема доклада: Инструменты Офиса по продвижению экспорта для поддержки украинских экспортеров и экспортные возможности для МСБ
Андрей Севрюков, CEO Agrieye (аграрный бизнес в Малайзии).
Тема доклада: Как заработать на анализе данных в сельском хозяйстве Юго-восточной Азии
Олег Мартиченко, CEO RS-Quantum (рынок электромобилей Индии).
Тема доклада: Где интереснее вести бизнес: в Индии или Канаде?
Анна Миленина, эксперт по международным закупкам Офиса по продвижению экспорта.
Тема доклада: Международные публичные закупки GPA: новые возможности для украинских компаний.
Владимир Михалко, компания Spаce.Uа.
Тема доклада: Персональный таргетинг - как инструмент выхода на международные рынки.
Мероприятие продлится с 11:00 до 14:00.
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