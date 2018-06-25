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Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым

Денисовой отказали в видеосвязи с Сенцовым
Олег Сенцов / www.colta.ru

С соответствующей просьбой обращался МИД Украины

25.06.18 145
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Российская сторона отказала уполномоченному Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой в видеосвязи с политзаключенным Олегом Сенцовым.

Об этом украинский омбудсмен сообщила на своей странице в Facebook.

С соответствующей просьбой обращался МИД Украины.

"Информация, которая поступает о состоянии Олега Сенцова и Владимира Балуха, достаточно противоречива: они голодают, или же, наоборот, прекратили голодовку, употребляют питательные смеси и набирают вес. В видеосвязи с Олегом отказали. Фото не предоставляют", – написала она.

Омбудсмен отметила, что информация о состоянии здоровья политзаключенных от российской стороны и адвокатов противоречива.

"Все это вызывает большое беспокойство и недоверие! Я должна собственными глазами увидеть Олега Сенцова и Владимира Балуха, которые продолжают голодовку. Должна встретиться с Александром Кольченко, Станиславом Клыхом, Романом Сущенко...Требую от России срочно предоставить мне допуск к украинским политзаключенным!" – подчеркнула омбудсмен.

Отметим, в понедельник, 25 июня, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

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