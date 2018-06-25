Президент ПАСЕ осудил нападение на цыганский лагерь

Президент ПАСЕ Микеле Николетти осудил нападение на поселение цыган под Львовом. Об этом говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.



Президент ПАСЕ отметил, что потрясен и решительно осуждает "расистское нападение".



Он также выразил соболезнования семье погибшего в результате нападения на ромов.

"Президент призвал власти дать четкий сигнал о том, что нет безнаказанности за такое отвратительное насилие в отношении цыган", – говорится в сообщении.

Напомним, в лесном массиве на окраине Львова группа людей в масках напала на лагерь, в котором проживают граждане ромской национальности. После нападения полиция задержала семерых юношей 16-17 лет, которых организовал 20-летний. В результате инцидента погиб 24-летний юноша.