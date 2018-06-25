В парке города Доброполье (Донецкая область) вандалы разбили памятник, установленный в честь воина АТО Александра Ермакова.
Об этом в понедельник, 25 июня, сообщает пресс-служба полиции области.
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Так, 24 июня в местное отделение полиции поступило сообщение от местного жителя о том, что в городском парке на аллее памяти разбит памятник воину АТО.
На месте работала следственно-оперативная группа. По данному факту ведутся следственные действия. Силовики предпринимают меры по установлению и задержанию лиц, уничтоживших мемориал.
Правонарушение квалифицируется по статье о хулиганстве.
Отмечается, Александр Ермаков погиб в боях под Дебальцево в 2015 году.
Недавно в Праге (Чехия) неизвестные облили памятник советскому маршалу Ивану Коневу краской.