В плену на Донбассе удерживаются 113 заложников

Боевики на Донбассе удерживают в плену 113 заложников. Об этом в ходе брифинга заявил глава Службы безопасности Украины Василий Грицак.
"Сегодня на неподконтрольной украинской власти территории ОРДЛО продолжают удерживаться 113 заложников, из них подтверждено представителями ОРДЛО в рамках минского формата - только 24", - заявил Грицак, сообщает пресс-служба ведомства в Тwitter.
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Напомним, 27 декабря на Донбассе состоялся последний крупный обмен пленными. Украина отдала 233 осужденных, которые были задержаны в связи с войной на востоке и отбывали наказание в украинских тюрьмах, в обмен на 73 украинских заложника. Среди освобожденных украинцев - 32 военных и 41 гражданский.