ЧАЭС объявила тендер на строительство укрытия

Чернобыльская атомная электростанция объявила тендер на строительство нового укрытия.

Заявка размещена в системе публичных закупок ProZorro.

Стоимость тендера составила 4,3 млрд грн.

"Объявлен тендер на строительные работы по объекту "Новый безопасный конфайнмент (НБК)"; пусковой комплекс 2 (ПК-2); демонтаж нестабильных конструкций объекта "Укрытие "ГСП ЧАЭС". Ожидаемая стоимость закупки - 4 290 583 472 грн", - говорится в сообщении.

Период уточнений предприятие установило до 13 июля, период обжалования - до 19 июля. Крайний срок подачи заявок - 23 июля 2018 года. Сам аукцион назначен на 28 августа.

Крайний срок проведения работ установлен на декабрь 2027 года.

Напомним, 26 апреля 1986 году в 1 час 23 мин на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел мощный химический взрыв, который привел к разрушениям части реакторного блока и машинного зала.

После взрыва и пожара образовалась радиоактивная туча, которая накрыла не только территорию современной Украины, Беларуси и России, но и территории многих европейских стран - Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии. По Международной шкале ядерных событий(INES) эту аварию классифицировали по высшему - седьмому уровню опасности.

С самого начала Москва и руководство УССР скрывали факт аварии и последствия экологической катастрофы. Первой о повышении уровня радиации сообщила Швеция. Лишь 28 апреля в СССР появилось первое официальное сообщение.

В первые дни после аварии было эвакуировано население 10-километровой зоны, в дальнейшем зону эвакуации расширили до 30 километров. Всего в Украине радиоактивно загрязненными стали 2293 населенных пункта, в которых в конце восьмидесятых годов прошлого столетия проживали свыше 2,6 млн человек. В результате этой катастрофы из сельскохозяйственного пользования были выведены свыше 5 млн га земель.

Для предотвращения распространения радиации в конце 1986 года разрушенный реактор накрыли специальным "саркофагом". По оценкам специалистов, под ним осталось около 95% топлива, которое было в реакторе на момент аварии, а также значительное количество радиоактивных веществ, которые состоят из остатков разрушенного реактора.