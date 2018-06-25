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Главная » Страна » Украина направила России срочную ноту протеста из-за Сенцова и Балуха
Освобождение заложников Кремля

Украина направила России срочную ноту протеста из-за Сенцова и Балуха

Украина направила России срочную ноту протеста из-за Сенцова и Балуха
Здание МИД Украины / Фото: 112.ua

Дипломаты требуют допустить Людмилу Денисову к украинским политзаключенным в РФ

25.06.18 316
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МИД Украины направило ноту Российской Федерации с требованием допустить уполномоченного ВРУ по правам человека Людмилу Денисову к украинским политзаключенным в РФ.

Об этом сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца на своей странице в Twitter.

"Направили срочную ноту РФ относительно обеспечения беспрепятственного допуска омбудсмена Украины Людмилы Денисовой к украинским политзаключенным в РФ. В первую очередь требуем от РФ доступа к тем, кто голодает и находится в тяжелом состоянии - к Олегу Сенцову, Владимиру Балуху и другим", - отметила Беца.

Ранее Фокус писал, что российская сторона отказала Денисовой в видеосвязи с политзаключенным Олегом Сенцовым.

Отметим, в понедельник, 25 июня, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.

Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.

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