Большинство из "списка 47" находятся под круглосуточной охраной, – СБУ

Глава ведомства также сообщил, что скоро расскажет о российском следе в этом деле

Большинство людей из списка журналистов и активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ ("список 47"), сейчас находятся под круглосуточной охраной.



Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге 25 июня, передает "Интерфакс-Украина".

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Отвечая на вопрос о расследовании дела Аркадия Бабченко, глава СБУ сказал:



"Обещаю, этот след (российский) уже есть. И мы о нем расскажем".

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.