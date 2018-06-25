Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Большинство из "списка 47" находятся под круглосуточной охраной, – СБУ
"Убийство" Аркадия Бабченко

Большинство из "списка 47" находятся под круглосуточной охраной, – СБУ

Большинство из "списка 47" находятся под круглосуточной охраной, – СБУ

Глава ведомства также сообщил, что скоро расскажет о российском следе в этом деле

25.06.18 61
000

Большинство людей из списка журналистов и активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ ("список 47"), сейчас находятся под круглосуточной охраной.

Об этом глава СБУ Василий Грицак заявил на брифинге 25 июня, передает "Интерфакс-Украина".

Отвечая на вопрос о расследовании дела Аркадия Бабченко, глава СБУ сказал:

"Обещаю, этот след (российский) уже есть. И мы о нем расскажем".

Напомним, 29 мая полиция сообщила, что в Киеве в собственной квартире якобы смертельно ранили российского журналиста Аркадия Бабченко. Как выяснилось позже, "убийство" оказалось инсценировкой украинских спецслужб. Организатора покушения задержали.

По данным СБУ, российские спецслужбы для организации заказных убийств на территории нашей страны завербовали гражданина Украины Бориса Германа. Всего он якобы должен был организовать убийство 30 человек на территории нашей страны.

Убийство Бабченко должно было стать первым в череде терактов. Агент предложил выполнить это задание своему знакомому - бывшему участнику АТО Алексею Цимбалюку. За убийство журналиста он пообещал заплатить 30 тыс. долларов, причем в качестве задатка передал 15 тыс. долларов. Однако Цимбалюк вместо выполнения "заказа" пришел в СБУ.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Бабченко не нравится жизнь после "убийства"Спецслужбы РФ хотели устроить теракт у памятника воинам УПА в Харькове, - СБУСБУ обыскивала Житомирский бронетанковый завод
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3797
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57910
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5361
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7044
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21546
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11579
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2078
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18073
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3555
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8236
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 8551 / 9031
  2. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3268 / 3737
  3. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 2660 / 14060
  4. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 2606 / 2764
  5. В Украине объявили штормовое предупреждение 2404 / 2716
  6. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1719 / 1677
  7. Немцы извинились перед шведами после матча 1670 / 1708
  8. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 1395 / 1445
  9. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1395 / 1584
  10. Джон Сноу женился на Игритт 1315 / 1474
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 19 / 14060
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 11 / 2764
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 5 / 4471
  4. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 630
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5 / 9031
  6. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 265
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 526
  8. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 4 / 652
  9. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2141
  10. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 3 / 11171
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.