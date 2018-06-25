СБУ заявила, что российский след в "убийстве" Бабченко уже найден

Расскажут нам о нем в ближайшее время

Большинство людей из списка журналистов и общественных активистов, которые могли стать жертвами по заказу спецслужб РФ ("список 47"), сейчас под круглосуточной охраной.

Об этом заявил глава СБУ Василий Грицак на брифинге.

По делу об "убийстве" Аркадия Бабченко глава СБУ сказал: "Чрезвычайно активно ведется расследование этого дела, и я убежден, что в ближайшее время мы сможем сообщить очень много интересных деталей. Я понимаю, что от нас все ждут подтверждения, так сказать, "российского следа". Я обещаю вам: этот след уже есть, и мы вам о нем расскажем".

"Мы не можем в свете прожекторов расследовать дело о заказе убийства журналиста, а также вы знаете о списке из 47-ми (лиц)", - добавил глава СБУ.

Напомним, вечером 29 мая сначала СМИ, затем и власти Украины сообщили, что российского журналиста Бабченко, который с 2017 года работает на телеканале ATR в Киеве, якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских правоохранителей, направленной на предотвращение покушения на журналиста, а сам журналист вышел к собравшимся на брифинг.

В тот же день стало известно о задержании организатора его "убийства" – Бориса Германа, который предложил своему знакомому участнику АТО $30 тыс. и передал ему часть суммы за непосредственное исполнение преступления, на что тот согласился. Всего организатор этого преступления говорил об устранении 30 человек в Украине.

Вскоре монах-волонтер, активист "Правого сектора" Цымбалюк, бывший иеродиакон Украинской православной церкви (Московского патриархата) и Украинской православной церкви Киевского патриархата Аристарх, сообщил, что является тем человеком, которому заказали убийство Бабченко, после чего он обратился с информацией в СБУ.

Позднее генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил о списке 47 потенциальных жертв.