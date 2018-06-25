Сущенко просит Сенцова перестать голодать

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко просит другого осужденного - Олега Сенцова - отказаться от голодовки.



Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.

"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно", - сообщил он.



По его словам, Сущенко также передал слова поддержки уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой и попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с заключённым.



Адвокат добавил, что Сущенко также её очень ждёт.



По мнению Фейгина, ситуация с украинскими заключенными становится совсем неприличной.

Ранее Фокус писал, что российская сторона отказала Денисовой в видеосвязи с политзаключенным Олегом Сенцовым.

Отметим, в понедельник, 25 июня, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.