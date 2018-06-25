Сущенко просит Сенцова перестать голодать

Незаконно осужденный в РФ украинский журналист Роман Сущенко просит другого осужденного - Олега Сенцова - отказаться от голодовки.
Об этом в понедельник, 25 июня, сообщил адвокат Марк Фейгин на своей странице в Facebook.
"Только что вышел от Романа Сущенко из Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцову, чтобы он берёг себя и отказался от голодовки. Банальные слова тут ни к чему, и так всё ясно", - сообщил он.
По его словам, Сущенко также передал слова поддержки уполномоченному ВРУ по правам человека Людмиле Денисовой и попросил всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с заключённым.
Адвокат добавил, что Сущенко также её очень ждёт.
По мнению Фейгина, ситуация с украинскими заключенными становится совсем неприличной.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сила воли. Почему Олег Сенцов и другие политзаключенные безразличны украинскому государству
Ранее Фокус писал, что российская сторона отказала Денисовой в видеосвязи с политзаключенным Олегом Сенцовым.
Отметим, в понедельник, 25 июня, генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд подаст официальную просьбу к президенту России Владимиру Путину о помиловании Олега Сенцова.
9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.