84% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, - опрос

83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Противоположного мнения придерживаются, только 11,2% респондентов.

При этом 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти по пути вступления в Европейский Союз. Двигаться в направлении Таможенного союза хотят 11,9% наших соотечесвтенников. Еще 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО41,1% украинцев проголосовал бы "за". "Против" проголосовали бы 30,7%, не принимали бы участия в голосовании - 12,2%. Еще 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, почти половина россиян (49%) считают Украину страной, которая наиболее недружественно, враждебно относится в РФ. При этом за год свое отношение к нашей стране улучшили 1% россиян.