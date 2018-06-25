Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » 84% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, - опрос
84% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, - опрос
Фото: AdviceLawyer

84% украинцев считают, что Украина движется в неправильном направлении, - опрос

В Евросоюзе страну хотят видеть только 47,3% наших соотечественников 

25.06.18 120
000

83,7% украинцев недовольны направлением, в котором движется страна. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Противоположного мнения придерживаются, только 11,2% респондентов.

При этом 47,3% украинцев считают, что Украина должна идти по пути вступления в Европейский Союз. Двигаться в направлении Таможенного союза хотят 11,9% наших соотечесвтенников. Еще 30,1% украинцев считают, что Украине не следует ориентироваться ни на вступление в ЕС, ни в Таможенный союз.

В случае проведения референдума о вступлении в НАТО41,1% украинцев проголосовал бы "за". "Против" проголосовали бы 30,7%, не принимали бы участия в голосовании - 12,2%. Еще 15,7% респондентов не определились со своим мнением, а 0,3% отказались ответить на вопрос.

Опрос проведен с 7 по 21 июня 2018 года. Методом личного интервью опрошено 2005 респондентов, проживающих в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-х ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Напомним, почти половина россиян (49%) считают Украину страной, которая наиболее недружественно, враждебно относится в РФ. При этом за год свое отношение к нашей стране улучшили 1% россиян. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Встреча Путина и Трампа будет отвечать политике НАТО, - СтолтенбергЕвропейцы все больше довольны жизнью в Евросоюзе, - опросТрамп пригрозил Евросоюзу пошлинами на автомобили
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3797
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57910
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5361
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7044
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21546
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11579
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2078
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18073
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3555
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8236
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 8551 / 9031
  2. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3268 / 3737
  3. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 2660 / 14060
  4. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 2606 / 2764
  5. В Украине объявили штормовое предупреждение 2404 / 2716
  6. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1719 / 1677
  7. Немцы извинились перед шведами после матча 1670 / 1708
  8. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 1395 / 1445
  9. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1395 / 1584
  10. Джон Сноу женился на Игритт 1315 / 1474
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 19 / 14060
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 11 / 2764
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 5 / 4471
  4. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 630
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5 / 9031
  6. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 265
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 526
  8. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 4 / 652
  9. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2141
  10. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 3 / 11171
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.