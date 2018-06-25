В Киеве похитили сына сотрудника ливийского посольства

Полицейские разыскивают злоумышленников, которые насильно посадили молодого человека в автомобиль Volkswagen Golf на столичной ул.Тургеневской и уехали в неизвестном направлении; в столице введен план "Перехват".

"Около 12:00 в дежурную часть Шевченковского управления полиции стали поступать сообщения от свидетелей о том, что на ул.Тургеневской двое неизвестных насильно посадили неустановленного мужчину в автомобиль темного цвета и уехали с места происшествия", — сказано в сообщении полиции.

Полицейские патрули и следственно-оперативная группа территориального управления полиции сразу прибыли на место происшествия и пообщались со свидетелями.

Как сообщает РБК-Украина, в посольстве уже подтвердили эту информацию, добавив, что пострадавший является сыном финансового атташе. "Да, похитили сына нашего бухгалтера Мухаммеда", - рассказал источник в посольстве Ливии в Украине. В посольстве добавили, что официальная информация по этому поводу появится завтра.

Напомним, в Киеве обокрали квартиру французского дипломата.