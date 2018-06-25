В Украине насчитывается около 5 тысяч ромов-кочевников

В Украине около 5 тысяч ромов ведут кочевой образ жизни.
Об этом рассказала во время пресс-конференции вице-президент Международного благотворительного фонда "Чирикли" Зола Кондур, передает РБК-Украина.
"Есть официальная статистика и неофициальная. По официальным данным, в Украине – 47,5 тысячи ромов. По неофициальной статистике, которую собирали международные организации – ромские посредники – в целом в Украине проживает от 200 тысяч до 400 тысяч ромов. Наибольшее количество их насчитывается на Закарпатье – это 51 тысяча, вторая по численности Одесская область, третья – Харьковская", – рассказала Кондур.
По ее словам, кочевой образ жизни ведут только цыганские общины Закарпатской области.
Напомним, ромы не будут отвечать украинцам насилием на насилие.