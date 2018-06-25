При строительстве дорог велодорожки станут обязательными, - Минрегион

В государственные строительные нормы внесли пункт, обязывающий при строительстве новых или реконструкции старых дорог оборудовать велосипедные дорожки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

"Во всех цивилизованных странах Европы и мира велосипеды являются отличной альтернативой общественному транспорту или авто. В Нидерландах вообще хотят ввести денежную доплату тем работникам, которые добираются на работу на велосипедах, чтобы еще больше популяризировать это движение и уменьшить количество машин на дорогах. У нас возможно тоже многие хотели бы так ездить на работу, но из-за отсутствия организованного велосипедного движения, отдельных велодорожек и полос, это не только неудобно, но и опасно. Поэтому в новых ГСН по улицам и дорогам мы ввели обязательное проектирование велодорожек и полос на дорогах и прописали четкие требования по их устройству и параметрах", - отметил замглавы Минрегиона Лев Парцхаладзе.

Согласно новым ГСН "Улицы и дороги населенных пунктов", велосипедные дорожки и велосипедные полосы следует обустраивать на территориях жилых и промышленных районов, коммунально-складских зон, на магистральных улицах непрерывного и регулируемого движения, улицах местного значения, поселковых и сельских дорогах, обеспечивающих подъезд велосипедистов к жилым, общественным зданиям, промышленных предприятий, объектов массового посещения, открытых автостоянок и гаражей.

Велополосы должны проектироваться только для одностороннего движения, велодорожки должны быть преимущественно односторонними с обеих сторон улицы.

Обновленные ГСН уже опубликованы и вступят в силу 1 сентября.

Напомним, в Украине будет сужена ширина полос движения с 3,5-3,75 м до 2,75-3,5 м при строительстве и реконструкции дорог в городах и селах с целью внедрения европейских стандартов безопасности автомобильного движения. Соответствующие изменения содержатся в новом ГСН В.2.3-5: 2018 "Улицы и дороги населенных пунктов".