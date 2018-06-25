Обмудсмен России Москалькова едет в Украину

В понедельник, 25 июня, уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова отправится в Киев, чтобы посетить удерживаемых граждан РФ.
Как сообщает пресс-службы омбудсмена, Москалькова 26 июня планирует посетить крымского дезертира Максима Одинцова, который содержится в СИЗО Киева.
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Кроме того, она намерена встретиться с моряками с керченского судна "Норд", которых Россия считает своими гражданами.
Напомним, российский омбудсмен посетила в тюрьме "украинского диверсанта" Штыбликова.