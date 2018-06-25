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Причиной двойного убийства в Харькове стал долг в 100 тыс. долларов

Причиной двойного убийства в Харькове стал долг в 100 тыс. долларов

Подозреваемого задержали 

25.06.18 150
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В Харькове полиция задержала 42-летнего мужчину по подозрению в убийстве мужчины и женщины, а также ранении их ребенка. По данным правоохранителей, мотивом нападения якобы стал долг жертв перед злоумышленником в размере 100 тыс. долларов. Об этом сообщает пресс-служба областной полиции.

Убийство произошло утром 24 июня. Полицию вызвала женщина, которая увидела на соседнем балконе тело человека. Правоохранители, прибыв на место, обнаружили в квартире застреленных 45-летнего мужчину, его 39-летнюю бывшую жену, а также их раненую 12-летнюю дочь. Ребенка немедленно госпитализировали.

Правоохранителями в действие был введен план перехват "Сирена". Вскоре возле станции метро "Киевская" в Харькове полиция задержала подозреваемого в убийстве. В багажнике его машины полицейские изъяли гладкоствольное ружье, карабин, травматический пистолет, патроны, а также 200 тыс. долларов и 50 тыс. грн.

Сначала задержанный заявил, что деньги принадлежат ему, а на все единицы оружия есть соответствующие разрешения, однако позже начал сотрудничать со следствием.

"Задержанный сразу начал сотрудничать со следователями. С его слов стал известен главный мотив совершения двойного убийства - долговые обязательства главы семьи. Якобы мужчина задолжал задержанному 100 тыс. долларов и не собирался их отдавать", - сообщил глава харьковской областной полиции Олег Бех.

Задержанному объявлено о подозрении, 26 июня суд выбирать ему меру пресечения. Мужчине грозит срок до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

Напомним, в Херсоне силовики предупредили заказное убийство двух жителей города. 

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