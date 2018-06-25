Матиос считает главу ГБР Трубу "инструментом"

В условиях задержки начала работы госбюро расследований военная прокуратура работает по принципу "кто зарегистрировал дело, тот и расследует"

Военный прокурор Анатолий Матиос назвал главу Госбюро расследований (ГБР) Романа Трубу "инструментом, как по фамилии, так и по мировоззренческой функциии".

Об этом он рассказал в интервью "Инсайдеру".

Так, отвечая на вопрос о том, что он якобы заблокировал конкурс на должности в ГБР и запретил туда подаваться подчиненным, Матиос ответил так: "опять я демон или почти главный отрицательный персонаж Гарри Поттера, о котором говорят, "тот чьего имени нельзя назвать", - сказал Матиос.

"Так и я - не успел разродиться первым звуком инструмент, как Матиос уже что-то заблокировал. Такое могут говорить только малообразованные и несведущие с правом инструменты чужой воли. Так получается, что я умнее чем вся система комитета по нацбезопасности со всеми вытекающими последствиями не очень удачного ручного управления. На вопрос "Вы намекаете на то, что Труба - это ручной инструмент Сергея Пашинского?", Матиос ответил следующим образом: "Я говорю так, чтобы умный мог прочитать, и не тратить нервы своих оппонентов с надуманными фобиями".

Он также рассказал, что в условиях задержки начала работы ГБР военная прокуратура продолжает работать по принципу "кто зарегистрировал дело, тот и расследует".

"В результате уже полугодового продувки трубы перед началом игры теперь так – кто зарегистрировал, тот и расследует. Ходить с протянутой рукой и просить регистрировать преступления я никого не буду!", - заявил Матиос.

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