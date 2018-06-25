Боевики на Донбассе применили гранатометы и крупнокалиберные пулеметы

С начала суток, до 18:00 понедельника, 25 июня, боевики дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди военнослужащих Вооруженных сил Украины нет.
Об этом сообщает штаб пресс-службы Операции объединенных сил в Facebook.
На луганском направлении в районе Крымского украинские позиции обстреливались из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
На донецком направлении зафиксирован один обстрел из стрелкового оружия вблизи Каменки.
"Потерь среди защитников Украины нет. Объединенные силы полностью контролируют ситуацию, надежно удерживают занимаемые рубежи и тщательно продолжают их укреплять, неуклонно придерживаются минских договоренностей и не поддаются на провокации врага", - говорится в сообщении.
Напомним, Порошенко назначил нового главу Донецкой ОВГА.