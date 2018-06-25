Климкин об освобождении заложников: "дорожная карта" Лаврова – карта манипуляций

Заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова о разработке "дорожной карте" по освобождению политзаключенных является очередной российской манипуляцией. Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает УНН.

"Все прекрасно понимают, как Россия манипулирует с освобождением не только политических заключенных, но и заложников. ", - сказал Климкин.

По его словам, на последней встречи министров иностранных дел "нормандской четверки" он лично показал Лаврову в присутствии немецкого и французского коллег список россиян, которых Украина готова передать в обмен на своих граждан.

"Как вы знаете, результатом этой встречи было заявление Лаврова о важности дорожной карты. Вы знаете, эта дорожная карта, к сожалению, это - карта российских манипуляций. Но мы должны все равно продвигаться, поскольку, говоря с Россией, никто по определению ей не доверяет", - подчеркнул министр.

Напомним, 9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.