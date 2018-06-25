Погромы ромов выгодны врагам Украины, - УГКЦ

Нападения на ромов дискредитируют Украину и играют на руку ее врагам. Об этом говорится в официальном заявлении УГКЦ.

"От имени Украинской Греко-Католической Церкви решительно осуждаем такие поступки. Такого типа действия, кем бы они ни были совершены и какими бы лозунгами эти преступники себя не прикрывали, недостойны европейского народа, дискредитируют независимое Украинское государство, а, следовательно, являются делом, которое идет на пользу врагам Украины", - говорится в заявлении.

В УГКЦ подчеркнули, что каждый житель Украины независимо от своей национальной, этнической, религиозной принадлежности должен чувствовать себя достойным и полноценным гражданином своего государства, а государственная власть должна защищать его права и свободы, прежде всего - право на жизнь, здоровье и свободное развитие.

Также в УГКЦ призвали правоохранителей провести прозрачное и беспристрастное расследование погрома, а граждан Украины "решительно выступить против такого типа поведения, которое не имеет ничего общего ни с христианскими, ни с общечеловеческими правилами и нормами".

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.

За последние три месяца нападения на таборы ромов имели место дважды в Киеве, в Тернополе и в Львовской области, но тогда, к счастью, обошлось без человеческих жертв.