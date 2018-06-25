Минобороны РФ не раз отрицало присутствие своих войск на востоке Украины

В деревне Выбуты под Псковом на безымянных могилах, которые появились в 2014 году, установили памятники с именами погибших, датами смерти и портретами в форме десанта, предположительно погибших на Донбассе.

Об этом сообщила "Новая газета".

По данным издания, памятники поставлены под захоронениями Леонида Кичаткина, Александра Осипова, Сергея Волкова и Василия Герасимчука.

Согласно табличкам, Волков погиб в июле 2014 года, Кичаткин и Осипов — 20 августа того же года, Герасимчук — 30 августа.

Памятник одному из десантников установило Минобороны за 100 тысяч рублей, утверждает собеседник газеты из Военно-мемориальной компании.

Кроме того, корреспондент "Новой" нашла на кладбище могилы военных, похороненных с 2015 по 2018 годы. Как предполагает издание, эти люди могли погибнуть в Сирии.

Отметим, в 2014 году стало известно, что в деревне Выбуты во время закрытой церемонии, на которой присутствовали только родственники, похоронили двух десантников, погибших при неизвестных обстоятельствах. Затем с могил сняли таблички с именами и убрали венки.

Осенью того же года газета "Псковская губерния" сообщила, что в Украине при невыясненных обстоятельствах погибли российские военныеиз первой роты 76-й псковской десантно-штурмовой дивизии.

Лев Шлосберг чуть ли не единственный, кто пытается защитить права семей погибших.

"Когда действующие воинские подразделения понесли потери в Украине, когда масштаб этих потерь оказался значителен, стало понятно: невозможно скрыть информацию о том, что люди погибли именно в статусе действующих военнослужащих Российской Федерации, — говорит Шлосберг "Новой газете".

"Неважно, какие это были подразделения — специально созданные, временные, но служили в них действующие российские военные. Это означает прямую юридическую ответственность государства за все: за нахождение военнослужащих за пределами страны, за боевые действия вне ее границ, за все, в чем эти военные участвовали. И когда они убивали, и когда их убивали, потому что гибель российского гражданина — факт, по которому должно возбуждаться уголовное дело. То есть с какой стороны ни посмотри — речь идет о преступлениях", -говорит Шлоссберг.

"И с осени 2014-го власть поменяла тактику: из кадровых военных стали формировать так называемые вооруженные силы ДНР и ЛНР и казачьи воинские части, защищающие Новороссию. Этим людям и их семьям в случае гибели Россия не должна ничего, формально они — добровольцы и Министерству обороны не подчиняются", - отмечает Шлоссберг.

Напомним, Минобороны РФ не раз отрицало присутствие своих войск на востоке Украины.