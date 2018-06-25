Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Балух уже физически не может ходить на прогулки, - адвокат
Освобождение заложников Кремля

Балух уже физически не может ходить на прогулки, - адвокат

Балух уже физически не может ходить на прогулки, - адвокат
Владимир Балух / Фото: crimeahrg.org

Состояние здоровья политзаключенного ухудшается

25.06.18 19
000

Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского политзаключенного Владимира Балуха ухудшилось. Об этом после посещения украинца в СИЗО Симферополя сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", – сказала Динзе.

Также, по ее словам, из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". По этой же причине он не смог принять участие в заседании суда о рассмотрении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.

Динзе добавила, что Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Активиста в СИЗО перевели в новую камеру. По словам Балуха, камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными у него нет.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев. 

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

22 июня Балух решил перейти на сухую голодовку. 

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Климкин об освобождении заложников: "дорожная карта" Лаврова – карта манипуляцийАдвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить СенцоваПорошенко написал ответ на письмо Балуха
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3814
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57919
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5369
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7058
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21558
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11591
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2091
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18085
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3558
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8249
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 8714 / 9260
  2. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3393 / 3893
  3. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 2868 / 3131
  4. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 2740 / 14147
  5. В Украине объявили штормовое предупреждение 2411 / 2725
  6. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1751 / 1723
  7. Немцы извинились перед шведами после матча 1698 / 1749
  8. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1448 / 1658
  9. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 1409 / 1462
  10. Джон Сноу женился на Игритт 1329 / 1497
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 19 / 14147
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 13 / 3131
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 5 / 4486
  4. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 642
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5 / 9260
  6. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 273
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 532
  8. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 4 / 663
  9. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2144
  10. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 3 / 11183
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.