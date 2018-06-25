Балух уже физически не может ходить на прогулки, - адвокат

Состояние здоровья голодающего в Крыму украинского политзаключенного Владимира Балуха ухудшилось. Об этом после посещения украинца в СИЗО Симферополя сообщила его адвокат Ольга Динзе, передает Крым.Реалии.

"У него очень сильные боли в области груди и подлопаточной мышцы. Скорее всего, произошло защемление нерва", – сказала Динзе.

Также, по ее словам, из-за состояния здоровья Балух, который голодает уже 99 дней, отказался идти на прогулку, поскольку "просто физически не смог этого сделать". По этой же причине он не смог принять участие в заседании суда о рассмотрении ходатайства о его условно-досрочном освобождении.

Динзе добавила, что Балух продолжает голодовку в заявленном формате: не употребляет пищу, только пьет воду.

Активиста в СИЗО перевели в новую камеру. По словам Балуха, камера нормальная, никаких проблем с другими заключенными у него нет.

Напомним, Владимира Балуха ФСБ России задержала 8 декабря 2016 года. Сотрудники ФСБ утверждали, что нашли на чердаке дома, где живет Владимир Балух, 90 патронов и несколько тротиловых шашек.

В августе 2017 года суд вынес приговор украинскому активисту - три года и семь месяцев колонии общего режима, а также штраф в размере десяти тысяч рублей. Во время рассмотрения апелляционной жалобы приговор Балуху отменили. Дело отправили на повторное рассмотрение.

Защита Балуха и правозащитники считают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию - из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

16 января подконтрольный Кремлю Раздольненский районный суд приговорил Балуха к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в размере 10 тысяч рублей. 14 марта подконтрольный оккупантам "Верховный суд" Крыма рассмотрел апелляцию на приговор и уменьшил Балуху срок заключения до 3 лет и 5 месяцев.

19 марта Балух объявил бессрочную голодовку в знак протеста против незаконного приговора по сфабрикованному против него уголовному делу.

22 июня Балух решил перейти на сухую голодовку.