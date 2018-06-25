Канал ICTV продолжает работу над перезапуском легендарного русскоязычного ситкома "Леся + Рома". Уже этой осенью зрителей ждет обновленный проект под названием "Марк + Наталка".

Преодолев огромную конкуренцию и обойдя сотни соперников главные роли в ситкоме получили Марк Дробот и Наталья Кобизька.

"Мы с командой решили назвать героев римейка "Леся + Рома" именами самих актеров –Марком и Наталкой. Ведь это новый сериал о новой влюбленной паре, с новыми лицами, новыми характерами. Марк + Наталка – история о каждом из нас, о жизни украинской семьи, о смешных семейных ситуациях. Герои ссорятся из-за бытовых неурядиц или надоедливых родственников, однако они все равно любят друг друга ", – говорит Анастасия Штейнгауз, руководитель отдела развития контента ICTV.

Новые герои – Марк и Наталка – вообще не похожи на типичных персонажей многочисленных телесериалов, они являются нашими современниками, которые просто оказались по ту сторону экрана, но остались такими же обычными и понятными каждому украинцу.

"Это сериал на котором мы все выросли. И для меня большой успех попасть сюда. Хочу сказать, что больше всего я волновался, что я не смогу найти общий язык с Наташей, однако после первого эпизода был приятно удивлен. С Наташей очень легко работать мы быстро нашли общий язык. Не хотел бы, чтобы нас сравнивали с ситкомом "Леся + Рома", ведь мы совсем не похожи на них мы другие, и вы это скоро увидите ", – комментирует Марк Дробот.

Персонажи Марк и Наталка живут вместе, любят друг друга и стараются разобраться с проблемами, которые возникают едва не на каждом шагу. Ситком построен по принципу подсматривания: зритель видит реальных героев Марка и Наталку, и следит за тем, как эти двое влюбленных изобретают свой рецепт семейной идиллии.

"Леся + Рома" – это культовый сериал, о семейных ценностях и юморе. Его смотрели мои родители, я и мои друзья, смеялись с шуток и хотели частично быть похожими на героев. Когда я узнала о кастинге, то сразу поняла, что хочу попробовать себя в роли Леси, ведь тогда еще не знала, что стану Наталкой и буду играть практически себя. Проходить кастинг было нелегко, я постоянно играла с разными партнерами, было трудно подстраиваться, однако мне удалось. Персонаж Наталки мне очень близок, она такая же как и я открыта, по-женски наивная, любит животных и искренняя ", – комментирует актриса Наталья Кобизька.

Ожидайте премьеру "Марк + Наталка" осенью только на канале ICTV.

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ICTV - ведущий национальный телеканал страны. По итогам весны 2018 занимает 2 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческих аудиториях. Доля канала (shr%) среди аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + Составила 9,6% рейтинг (rat,%) - 1,4%. Среди аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: Доля - 9,1%, рейтинг - 1,2%. ICTV - лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В конце весны 2018 доля (shr,%) среди аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + Составила - 13,2%, рейтинг (rat,%) - 1,7%. Весной 2018 канал посмотрели 31 млн. украинцев (Universe; Cov #).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитория: 18-54 (50+) 14-49 (50+) Universe; М 18-54 (50+). Период: 01.01.18-31.05.18.