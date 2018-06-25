Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Новости партнеров Как "Леся + Рома" стали "Марком + Наталка"?

Новости партнеров Как "Леся + Рома" стали "Марком + Наталка"?

<span class="label">Новости партнеров</span> Как "Леся + Рома" стали "Марком + Наталка"?
25.06.18 32
000

Канал ICTV продолжает работу над перезапуском легендарного русскоязычного ситкома "Леся + Рома". Уже этой осенью зрителей ждет обновленный проект под названием "Марк + Наталка".

Преодолев огромную конкуренцию и обойдя сотни соперников главные роли в ситкоме получили Марк Дробот и Наталья Кобизька.

 "Мы с командой решили назвать героев римейка "Леся + Рома" именами самих актеров  –Марком и Наталкой. Ведь это новый сериал о новой влюбленной паре, с новыми лицами, новыми характерами. Марк + Наталка  – история о каждом из нас, о жизни украинской семьи, о смешных семейных ситуациях. Герои ссорятся из-за бытовых неурядиц или надоедливых родственников, однако они все равно любят друг друга ", – говорит Анастасия Штейнгауз, руководитель отдела развития контента ICTV.

Новые герои – Марк и Наталка – вообще не похожи на типичных персонажей многочисленных телесериалов, они являются нашими современниками, которые просто оказались по ту сторону экрана, но остались такими же обычными и понятными каждому украинцу.

"Это сериал на котором мы все выросли. И для меня большой успех попасть сюда. Хочу сказать, что больше всего я волновался, что я не смогу найти общий язык с Наташей, однако после первого эпизода был приятно удивлен. С Наташей очень легко работать мы быстро нашли общий язык. Не хотел бы, чтобы нас сравнивали с ситкомом "Леся + Рома", ведь мы совсем не похожи на них мы другие, и вы это скоро увидите ", – комментирует Марк Дробот.

Персонажи Марк и Наталка живут вместе, любят друг друга и стараются разобраться с проблемами, которые возникают едва не на каждом шагу. Ситком построен по принципу подсматривания: зритель видит реальных героев Марка и Наталку, и следит за тем, как эти двое влюбленных изобретают свой рецепт семейной идиллии.

"Леся + Рома" – это культовый сериал, о семейных ценностях и юморе. Его смотрели мои родители, я и мои друзья, смеялись с шуток и хотели частично быть похожими на героев. Когда я узнала о кастинге, то сразу поняла, что хочу попробовать себя в роли Леси, ведь тогда еще не знала, что стану Наталкой и буду играть практически себя. Проходить кастинг было нелегко, я постоянно играла с разными партнерами, было трудно подстраиваться, однако мне удалось. Персонаж Наталки мне очень близок, она такая же как и я открыта, по-женски наивная, любит животных и искренняя ", – комментирует актриса Наталья Кобизька.

Ожидайте премьеру "Марк + Наталка" осенью только на канале ICTV.

*****

ICTV - ведущий национальный телеканал страны. По итогам весны 2018 занимает 2 место в рейтинге общенациональных каналов по основным коммерческих аудиториях. Доля канала (shr%) среди аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + Составила 9,6% рейтинг (rat,%) - 1,4%. Среди аудитории 14-49 в городах 50 тыс. +: Доля - 9,1%, рейтинг - 1,2%. ICTV - лидер мужского телесмотрения с 2009 года. В конце весны 2018 доля (shr,%) среди аудитории 18-54 в городах 50 тыс. + Составила - 13,2%, рейтинг (rat,%) - 1,7%. Весной 2018 канал посмотрели 31 млн. украинцев  (Universe; Cov #).

Данные исследования телеаудитории принадлежат Индустриальному телевизионному комитету (ИТК), предоставленные каналом ICTV по показателям rat%, shr%. Аудитория: 18-54 (50+) 14-49 (50+) Universe; М 18-54 (50+). Период: 01.01.18-31.05.18.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3814
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57919
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5369
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7058
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21558
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11591
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2091
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18085
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3558
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8249
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 8714 / 9258
  2. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3393 / 3893
  3. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 2868 / 3130
  4. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 2740 / 14146
  5. В Украине объявили штормовое предупреждение 2411 / 2725
  6. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1751 / 1723
  7. Немцы извинились перед шведами после матча 1698 / 1749
  8. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1448 / 1658
  9. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 1409 / 1462
  10. Джон Сноу женился на Игритт 1329 / 1497
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 19 / 14146
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 13 / 3130
  3. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 5 / 4485
  4. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 642
  5. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5 / 9258
  6. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 273
  7. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 532
  8. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 4 / 663
  9. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2143
  10. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 3 / 11183
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.