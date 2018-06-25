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Главная » Страна » Полиция нашла похищенного сына ливийского дипломата

Полиция нашла похищенного сына ливийского дипломата

Полиция нашла похищенного сына ливийского дипломата

Похитителей еще ищут

25.06.18 22
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Полицейские нашли похищенного сына финансового атташе посольства Ливии. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщат, что похищенного на левом берегу, в Дарницком районе Киева.

Напомним, в обед 25 июня в Киеве на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что похищенный -  сын финансового атташе посольства Ливии.

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