Полиция нашла похищенного сына ливийского дипломата

Полицейские нашли похищенного сына финансового атташе посольства Ливии. Об этом сообщает полиция Киева в Facebook.

"Полицейские установили местонахождение похищенного в Шевченковском районе мужчины. У него незначительные телесные повреждения. Сейчас с ним работают оперативники. Правоохранители устанавливают лица, которые насильно посадили мужчину в автомобиль, и мотивы совершения преступления", - заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

LB.ua со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщат, что похищенного на левом берегу, в Дарницком районе Киева.

Напомним, в обед 25 июня в Киеве на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что похищенный - сын финансового атташе посольства Ливии.