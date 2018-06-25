Рубану продлили арест на два месяца

В понедельник, 25 июня, Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения руководителю организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов, в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В.В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 УК Украины данное ходатайство удовлетворено. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В.В. продлена до 23 августа 2018 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Он провозил с неподконтрольной территории целый арсенал оружия.

По данным СБУ, вместе с Надеждой Савченко Рубан планировал теракты в Киеве, в том числе и покушение на президента Петра Порошенко.