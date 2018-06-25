Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » Рубану продлили арест на два месяца
Дело парламентских террористов

Рубану продлили арест на два месяца

Рубану продлили арест на два месяца

Глава Офицерского корпуса пробудет под стражей до 23 августа

25.06.18 27
010

В понедельник, 25 июня, Шевченковский районный суд города Киева продлил меру пресечения руководителю организации "Офицерский корпус" Владимиру Рубану, подозреваемому в подготовке терактов, в виде содержания под стражей на 60 суток без определения размера залога. Об этом сообщает пресс-служба суда в Facebook.

"По результатам рассмотрения ходатайства о продлении срока содержания под стражей в отношении Рубана В.В. - подозреваемого по ч.1 ст.14 ч.3 ст.258 ч.1 ст.263 УК Украины данное ходатайство удовлетворено. Мера пресечения в виде содержания под стражей в отношении Рубана В.В. продлена до 23 августа 2018 года, без определения размера залога", - говорится в сообщении.

Напомним, Владимир Рубан был задержан 8 марта между подконтрольным Украине Бахмутом и оккупированной Горловкой. Он провозил с неподконтрольной территории целый арсенал оружия. 

По данным СБУ, вместе с Надеждой Савченко Рубан планировал теракты в Киеве, в том числе и покушение на президента Петра Порошенко. 

1
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: ,
Читайте по теме
Надежда Савченко останется под стражейОксане Баюл отказано в иске к УкраинеРайсуды реорганизуют до сентября
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3841
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57941
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5387
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7106
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21584
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11643
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2130
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18119
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3565
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8271
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 8953 / 9460
  2. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3474 / 3938
  3. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 3196 / 3441
  4. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 2837 / 14248
  5. В Украине объявили штормовое предупреждение 2418 / 2732
  6. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1829 / 1802
  7. Немцы извинились перед шведами после матча 1754 / 1828
  8. Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500 1623 / 1697
  9. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1498 / 1707
  10. Гигантский скелет из лондонского музея похоронят через 200 лет после смерти 1438 / 1495
  1. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 20 / 14248
  2. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 14 / 3441
  3. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 7 / 9460
  4. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 5 / 4505
  5. Минздравие и упокой. Что по-настоящему важно в истории с Линчевским 5 / 650
  6. Финны под Полтавой. Как скандинавские учителя проводили уроки в сельской школе 4 / 11199
  7. Подільські портрети. Як пояснити усю суть дзен-сковородизму 4 / 684
  8. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 275
  9. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 540
  10. Есть угроза наступления России после чемпионата мира по футболу, - Жебривский 3 / 2150
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.