В Киеве задержали серийного вора продуктов из магазинов

Мужчина уже пятый раз попался на аналогичном преступлении

В Киеве полицейские задержали мужчину на краже колбасы из супермаркета. Оказалось, что это пятое подобное задержание в его "карьере". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

"В торгово-развлекательном центре в Соломенском районе столицы работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска заметили, как один из посетителей продуктового магазина спрятал колбасу под одежду, походил между прилавками и направился на выход между касс", - говорится в сообщении.

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Впоследствии следователи установили, что 41-летний местный житель уже не первый раз попадается на краже из магазина. Его задерживали с неоплаченным товаром и охранники магазинов, и участковые офицеры полиции, и оперативные работники.

Напомним, на прошлой неделе в Киеве дважды обокрали высокопоставленных иностранцев. 19 июня 19 июня в киевском ресторане карманники вытащили 3400 долларов из сумки главы офиса Совета Европы в Украине Мортена Энберга. 22 июня неизвестные украли у главы Конституционного суда Литвы Дайнюса Жалимаса кошелек с деньгами.