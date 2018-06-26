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Фото Вымогали деньги: сын ливийского дипломата рассказал о своем похищении

<span class="label red">Фото</span> Вымогали деньги: сын ливийского дипломата рассказал о своем похищении

Парня избили и выбросили в лесополосе

26.06.18 64
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Неизвестные, которые похитили сегодня в центре Киева сына ливийского дипломата, избили его и требовали деньги за освобождение. Об этом сообщает пресс-служба столичной патрульной полиции.

Около 19 часов на перекрестке проспекта Григоренко и Дарницкого шоссе полицейские обнаружили избитого мужчину. Во время общения патрульные выяснили, что именно его похитили несколькими часами ранее.

"По словам мужчины, неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. После злоумышленники снова посадили его в транспортное средство, завязали глаза повязкой и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные", - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в больницу.

Напомним, в обед 25 июня в Киеве на ул. Тургеневской двое неизвестных насильно посадили мужчину в автомобиль и уехали в неизвестном направлении. Позже выяснилось, что похищенный -  сын финансового атташе посольства Ливии.

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