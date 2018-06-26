В зоне ООС - 24 вражеских обстрела

На протяжении прошедших суток, 25 июня, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате обстрелов ранен один украинский военный.



Об этом сообщают в пресс-центре ООС.



На луганском направлении в районе Крымского враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.



На донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.



"Российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, четыре из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сообщили в пресс-службе.



По данным разведки, двое боевиков уничтожены, трое ранены.



В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по бойцам ВСУ. Враг обстрелял украинские позиции в районе Золотого и в районе населенного пункта Лебединское.

Ранее, 25 июня, боевики на Донбассе применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.