Все статьиВсе новостиВсе мнения
Страна
Мир
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
МненияСпецтемы
Журнал
Журнал2018201720162015201420132012201120102009200820072006
100 українських брендівСпецпроект при поддержке Киевстар
Презентации и спецпроекты
Презентации и спецпроектыСтроители новой страныUkrainian Fashion Week
Длинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Еще
Все статьиСпецтемы100 українських брендівСпецпроект при поддержке КиевстарПрезентации и спецпроектыДлинный фокусАвторыАрхивариусРепутационные АКТИВисты
Главная » Страна » В зоне ООС - 24 вражеских обстрела
Ситуация на Донбассе

В зоне ООС - 24 вражеских обстрела

В зоне ООС - 24 вражеских обстрела
Фото: Минобороны Украины

Ранен один украинский военный

26.06.18 10
000

На протяжении прошедших суток, 25 июня, оккупанты 24 раза открывали огонь по позициям ВСУ на Донбассе, в том числе с использованием запрещенного Минскими договоренностями оружия. В результате обстрелов ранен один украинский военный.

Об этом сообщают в пресс-центре ООС.

На луганском направлении в районе Крымского враг применял 120-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Также вражеская активность наблюдалась возле населенных пунктов Луганское и Золотое.

На донецком направлении противник применил по защитникам Авдеевки и Крутой Балки 82-мм минометы, гранатометы и стрелковое оружие. Под огнем находились также защитники Марьинки, Каменки и Верхнеторецкого.

На мариупольском направлении боевики применяли гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Противник обстреливал позиции ООС в районе населенных пунктов Лебединское, Гнутово, Широкино, Павлополь и Старогнатовка.

"Российские оккупационные войска 24 раза прибегли к прицельному огню по нашим позициям, четыре из которых – из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сообщили в пресс-службе.

По данным разведки, двое боевиков уничтожены, трое ранены.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск два раза открывали огонь по бойцам ВСУ. Враг обстрелял украинские позиции в районе Золотого и в районе населенного пункта Лебединское.

Ранее, 25 июня, боевики на Донбассе применяли гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги:
Читайте по теме
На Донбассе ранены четверо бойцов ВСУБойцы ВСУ уничтожили трех оккупантовГлава литовского МИД посетит Луганскую область
Топ-10
  1. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3858
  2. Хипстеры с Совком в голове. 8 интересных фактов об украинских миллениалах 57957
  3. Маленький взрослый. Как жили украинские дети в XVIII веке 5401
  4. Ни уму, ни сердцу. Зачем Тимошенко взяла "новый курс" 7143
  5. Правила секса до секса. Как найти любовника в "Тиндере" 21607
  6. Удар возмездия. Чем Украина может ответить на российское супероружие 11700
  7. Товарный вид. Как внешность человека влияет на его доходы 2157
  8. Нездоровый интерес. Как украинцев обманывают в частных клиниках 18152
  9. "Нам было нечего читать". Как киевские студенты создали единственный в Украине научно-популярный журнал 3570
  10. Трагедия в стиле "жэк". О чём рассказывают лебеди из шин на клумбах украинских городов 8293
  1. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 5403 / 9651
  2. Адвокат назвал человека, который может убедить Путина освободить Сенцова 3573 / 4039
  3. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 3483 / 3717
  4. Самая уродливая собака в мире получила титул и $1500 1770 / 1800
  5. Россия - в нокауте на чемпионате мира 1699 / 1945
  6. Вне зоны доступа. Как живётся в четырёх крупнейших оккупированных городах Украины 1575 / 1780
  7. СБУ проверит Mercedes жены Гройсмана, - СМИ 1374 / 1514
  8. Анаконда перекрыла дорогу в Бразилии 1251 / 1856
  9. Киевские улицы на три дня останутся без воды 1157 / 1284
  10. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 1031 / 14380
  1. Правильный ракурс. Рейтинг комфортности украинских городов 18 / 3717
  2. Лучшим городом Украины признан Харьков - рейтинг журнала "Фокус" 9 / 14380
  3. До дрожи. Что произойдет с Антарктидой через 50 лет 6 / 9651
  4. Россия - в нокауте на чемпионате мира 5 / 1945
  5. Украина - в лидерах Европы по заболеваемости туберкулезом 4 / 276
  6. "Нова Пошта" предоставит всем своим сотрудникам полное медицинское страхование от Страховой компании "УНИКА" 4 / 555
  7. Сильная Птаха. Зачем фотограф из Луганска снимает нестандартных людей 4 / 4525
  8. Пленницы одиночества. Зачем домохозяйки заворачивают метамфетамин в сыр 3 / 4635
  9. Шпион, выйди вон. Как и почему Facebook следит за своими пользователями 3 / 3858
  10. "Millennium" и "Любимов" снова назвали лучшими 2 / 428
Подписка на фокус
Бізнес радіо. Україна.
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.