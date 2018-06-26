Сенцов отказался от встречи с врачами, - российский омбудсмен

Политзаключенный Олег Сенцов отказался от осмотра у врачей, которых могут выбрать адвокат и родственники.



Об этом заявила российский омбудсмен Татьяна Москалькова после приезда в Киев, передает "112 Украина".



"Мы предложили, я обратилась к руководителю пенитенциарной системы с тем, чтобы ему провели консилиум с теми врачами, которых предложит адвокат или родственники, чтобы им доверяли. Он сказал, что он вообще не хочет встречаться ни с какими врачами, что он крепкий, что не дождутся и он будет отстаивать свою позицию до конца", - заявила она.

Также она отметила, что Сенцов "встает и разговаривает". Москалькова добавила, что не видит смертельной опасности, но ее беспокоят 40 дней голодовки Сенцова.



Она заявила, что каждый день получает подробную информацию о состоянии здоровья Сенцова от уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком округе Анатолия Сака.

Также она планирует сама посетить Сенцова, когда вернется из Киева, и при наличии разрешения поедет вместе с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.



"Я по возвращению из Киева обязательно сама поеду его навестить. Если будет разрешение на посещение вместе с Людмилой Денисовой, то поеду вместе с ней," - отметила Москалькова.

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Напомним, Олег Сенцов вместе с Александром Кольченко были задержаны представителями российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в организации терактов на полуострове.

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали.

14 мая 2018 года Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от российских властей освободить всех украинских политзаключенных.

9 июня президент Петр Порошенко провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным об освобождении политзаключенных Кремля. Стороны договорились, что в ближайшее время уполномоченные по правам человека обеих стран посетят по 34 заключенных граждан. Однако украинского омбудсмена в РФ не пустили ни к Олегу Сенцову, ни к Роману Сущенко.