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Под Полтавой во время футбольного матча устроили стрельбу из автомата

Под Полтавой во время футбольного матча устроили стрельбу из автомата
Автомат Калашникова/Фото из открытых источников

Из-за ЧП арбитру пришлось приостановить начало второго тайма

26.06.18 68
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На матче чемпионата Полтавской области среди аматеров "Олимпия" - "Колос" в Савинцах произошла стрельба. Об этом сообщает Tribuna.com.

"На матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" - "Колос" в Савинцах случилось проишествие. В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.

Из-за ЧП арбитру пришлось приостановить начало второго тайма, пишет "Полтава 365" со ссылкой на очевидцев.

"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах", - отметило издание.

Отметим, ранее в Николаеве произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.

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