Под Полтавой во время футбольного матча устроили стрельбу из автомата

На матче чемпионата Полтавской области среди аматеров "Олимпия" - "Колос" в Савинцах произошла стрельба. Об этом сообщает Tribuna.com.



"На матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" - "Колос" в Савинцах случилось проишествие. В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.

Из-за ЧП арбитру пришлось приостановить начало второго тайма, пишет "Полтава 365" со ссылкой на очевидцев.



"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах", - отметило издание.

Отметим, ранее в Николаеве произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.