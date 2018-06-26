Под Полтавой во время футбольного матча устроили стрельбу из автомата

На матче чемпионата Полтавской области среди аматеров "Олимпия" - "Колос" в Савинцах произошла стрельба. Об этом сообщает Tribuna.com.
"На матче чемпионата Полтавской области среди любителей "Олимпия" - "Колос" в Савинцах случилось проишествие. В перерыве матча неизвестные стреляли из автомата Калашникова", - говорится в сообщении.
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Из-за ЧП арбитру пришлось приостановить начало второго тайма, пишет "Полтава 365" со ссылкой на очевидцев.
"Тур футбольного чемпионата области был омрачен дикарским поведением горе-болельщиков в Савинцах", - отметило издание.
Отметим, ранее в Николаеве произошла перестрелка, в результате стрельбы ранения получил один человек.