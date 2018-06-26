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Ситуация на Донбассе

На Донбассе ранены две мирных жительницы

На Донбассе ранены две мирных жительницы
Фото: Пресс-службы полка "Азов"

Их жизни уже ничего не угрожает

26.06.18 67
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На неподконтрольной правительству территории во время обстрелов были ранены две женщины. Об этом сообщает специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в отчете за 25 июня.

В Ясиноватой женщина рассказала, что пуля попала ей в верхнюю часть спины, когда она была возле своего дома с детьми.

"В железнодорожной больнице в Ясиноватой (неподконтрольный правительству, 16 км к северо-востоку от Донецка) медработники сообщили СММ, что 12 июня в больницу поступила женщина (33 лет) с гематомой и царапинами на спине и грудной клетке от пули, которая, вероятно, отрикошетила от какой-то поверхности и попала в женщину", – говорится в отчете.

Жительница Докучаевска сообщила, что ее ранило по дороге на автобусную остановку на улице Центральной.

"Начался обстрел, что вынудило ее укрыться у стены близстоящего здания. По словам женщины, она почувствовала, как что-то попало в нее, и поняла, что на затылке у нее течет кровь. Вскоре после этого женщине оказали первую помощь в магазине и отвезли в Докучаевскую городскую больницу", – говорится в сообщении.

Обе пострадавшие уже дома, их жизни ничего не угрожает.

Ранее Фокус сообщал, что на Донбассе из-за обстрелов со стороны боевиков мирных жителей района Чигари в поселке Южное сгорели 9 домов. Тушить пожары невозможно, доступа транспорта нет, а дорога простреливается боевиками.

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