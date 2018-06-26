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Главная » Страна » Кабмин выделил 1,35 млн на саморекламу с "акцентом на традиционных ценностях"

Кабмин выделил 1,35 млн на саморекламу с "акцентом на традиционных ценностях"

Кабмин выделил 1,35 млн на саморекламу с "акцентом на традиционных ценностях"
Фото: Podrobnosti

Видеоролики должны показать в положительном свете работу правительства

26.06.18 15
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Хозяйственно-финансовый департамент Секретариата Кабинета Министров Украины 21 мая заключил соглашение с ООО "Гудмедиа" об изготовлении видеопродукции на 1350000 грн.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают Наші Гроші.

До конца мая должны были изготовить четыре видеоролика по 30 секунд к двухлетию правительства о дорогах, больницах, школах и центрах предоставления административных услуг по 337 тыс грн каждый.

Слоган видеороликов: "Капитальный ремонт страны продолжается".

Субподрядчики получат около 87% от общей стоимости заказа.

Закупку провели по переговорной процедуре, поскольку она связана с защитой прав интеллектуальной собственности. 

"Сценарии видеороликов в двухлетие деятельности Правительства, предлагаемые ООО "Гудмедиа" наглядно показывают на конкретных примерах целесообразность и преимущества реформирования сфер жизни общества, в частности, здравоохранения, образования, реконструкции и ремонта дорог, предоставления административных услуг. В сюжетах отражаются ситуации, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, сделан акцент на традиционных ценностях", - говорится в сообщении.

Напомним, Кабмин утвердил бренд Украины. Он станет основой презентации нашей страны в мире.

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