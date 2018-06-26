Сегодня ночью, 26 июня, в Киеве в магазине на улице Тычины посетителя ранили ножом в живот.
Об этом сообщает столичное управление Нацполиции 26 июня.
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Полиция приехала на место преступления и с помощью свидетелей задержала нападавшего. Им оказался пьяный 43-летний житель столицы.
"На выходе из супермаркета он стал приставать к прохожим. Рядом находилась компания мужчин, один из которых сделал замечание, за что получил удар ножом в живот", – говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нанесении умышленноготяжеого телесного повреждения (ст.121 УК Украины). Задержанному грозит до восьми лет лишения свободы.
Напомним, вечером 2 мая в Киеве на улице Константиновской неизвестные напали на защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Вербича. Его ранили ножом, забрызгали слезоточивым газом и пытались добить молотком.
Нападение на Вербича организовал гражданин России. Об этом сообщает СБУ.