Голосовать на будущих выборах готовы меньше половины переселенцев

Меньше четверти переселенцев знают, как это сделать

На будущих национальных выборах в Украине готовы голосовать 49% внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования Международного фонда электоральных систем IFES.

"Почти 50% ВПЛ готовы голосовать на будущих национальных выборах", - сказала координатор проектов IFES Надежда Пашкова в ходе представления исследования в Киеве во вторник, передает Интерфакс.

18% переселенцев ответили, что готовы голосовать с высокой вероятностью, 31% - "скорее да", по 18% - "скорее нет" и очень маловероятно. Еще 9% ответили, что не пойдут на выборы, а 7% отказались отвечать.

В то же время, только 22% опрошенных ответили, что проинформированы, как изменить место голосования на парламентских выборах.

Опрос проводился в феврале 2018 года. В ходе исследования были опрошены 2048 переселенцев по всей Украине, по выборке, которая отображает присутствие ВПЛ в разных регионах Украины.

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Напомним, в Украине зарегистрировано 1,51 млн вынужденных переселенцев из Крыма и Донбасса.