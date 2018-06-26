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Главная » Страна » Организатору нападения на ромов сообщили о подозрении в убийстве

Организатору нападения на ромов сообщили о подозрении в убийстве

Организатору нападения на ромов сообщили о подозрении в убийстве

Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение

26.06.18 126
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Силовики сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства организатору нападения на лагерь цыган во Львове.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.

20-летнему организатору нападения правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.

Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.

Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.

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