Организатору нападения на ромов сообщили о подозрении в убийстве

Силовики сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства организатору нападения на лагерь цыган во Львове.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции во Львовской области.
20-летнему организатору нападения правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п.12 ч.2 ст.115 (умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору) УК Украины.
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Ему грозит лишение свободы на срок до пятнадцати лет или пожизненное заключение.
Напомним, поздно вечером в субботу, 23 июня, в лесу под Львовом разгромили табор ромов. В результате нападения погиб 24-летний парень, еще четверо человек, в том числе 30-летняя женщина и 10-летний мальчик получили ранения. Полиция задержала всех участников погрома – семерых несовершеннолетних парней и их 20-летнего организатора.