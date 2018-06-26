Порошенко подписал закон о создании Высшего антикоррупционного суда

Президент Петр Порошенко подписал закон "Об образовании Высшего антикоррупционного суда" (ВАКС).



Об этом сообщила пресс-служба главы государства во вторник, 26 июня.



Президент подписал документ во время участия в торжественных мероприятиях по случаю выпуска магистров Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.



"Уверен в том, что сегодня эта наша встреча должна запомниться. Я принял решение, что сегодня именно здесь мы должны подписать закон о запуске антикоррупционного суда", – сказал президент.

Порошенко напомнил, что этот закон был проголосован народными депутатами в довольно короткие сроки в первом чтении и в целом.

Отметим, 14 июня в Украине вступил в силу закон о Высшем антикоррупционном суде. Этот документ определяет, как именно будет работать новое судебное учреждение.

Юрисдикция суда распространяется на всю территорию Украины. Законопроектом предусмотрено, что Антикоррупционный суд будет судом первой и апелляционной инстанции. Судьи будут избираться по конкурсу.

Напомним, конкурс судей в антикоррупционный суд будет длиться не менее полугода.