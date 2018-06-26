Российский омбудсмен встретилась в Киеве с моряками судна "Норд"

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась в Киеве с задержанными в Украине моряками судна "Норд".



Об этом сообщила пресс-служба российского омбудсмена.



"Татьяна Москалькова поражена парадоксальностью ситуации, когда люди, которые доказанно не имеют гражданства Украины, фактически находятся в заложниках: их не выпускают к родным и близким, семьи испытывают душевные страдания без родных", – говорится в сообщении.

По результатам встречи Москалькова планирует обратиться к руководству Украины с просьбой об освобождении моряков.



Отметим, Москалькова 26 июня находится с рабочим визитом в Украине.

25 марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно "Норд" под флагом России в Азовском море. На борту находились 10 членов экипажа из Крыма. У всех были российские паспорта.

Суд избрал капитану судна Владимиру Горбенко меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 35 тыс. гривен. 10 апреля Горбенко вышел из СИЗО.