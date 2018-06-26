Медикам оккупированного Донбассе запретили разговаривать с гражданскими о боевиках

Врачам и медперсоналу на временно оккупированном Донбассе запрещено говорить о боевиках.
Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны, передает LIGA.net.
По данным украинской разведки, медицинскому персоналу больниц даны указания о запрете распространения сведений о пророссийских наемниках, находящихся на лечении.
Боевикам также запретили общение с гражданскими пациентами, прежде всего об обстановке в районе ведения боевых действий и потерях личного состава.
Напомним, волонтеры показали видео успешного уничтожения передовой позиции боевиков. Наши военные подбили две единицы вражеской техники.